Команды с участием бурятских легкоатлетов заняли первые места
Спортсмены из Бурятии Николай Вербицкий и Сергей Соловьёв отличились на спартакиаде Вооружённых сил Российской Федерации по легкоатлетическому кроссу, сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.
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Николай Вербицкий выступал в составе команды Восточного военного округа в эстафете 4х100 м. В команду также вошёл ещё один спортсмен из Бурятии Роман Троценко. С результатом 11.30 спортсмены завоевали золотые медали, опередив команды Центрального военного округа (11.37) и Западного военного округа (12.08).
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В эстафете 4х1000 среди родов и видов войск за команду Воздушно-десантных войск бежал Сергей Соловьев. Его команда с результатом 11:41 в своём забеге стала первой.
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Николай Вербицкий тренируется у Павла Яковлева и Виктора Домнина, Сергея Соловьева тренирует Геннадий Темников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Николай Вербицкий завоевал серебро чемпионата России в беге на 800 метров.
Спортсмены из Бурятии проявили себя на спартакиаде военных
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