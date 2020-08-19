 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

Спортсмены из Бурятии проявили себя на спартакиаде военных

Спортсмены из Бурятии проявили себя на спартакиаде военных
Общество, 
Команды с участием бурятских легкоатлетов заняли первые места

Спортсмены из Бурятии Николай Вербицкий и Сергей Соловьёв отличились на спартакиаде Вооружённых сил Российской Федерации по легкоатлетическому кроссу, сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.

Николай Вербицкий выступал в составе команды Восточного военного округа в эстафете 4х100 м. В команду также вошёл ещё один спортсмен из Бурятии Роман Троценко. С результатом 11.30 спортсмены завоевали золотые медали, опередив команды Центрального военного округа (11.37) и Западного военного округа (12.08).

В эстафете 4х1000 среди родов и видов войск за команду Воздушно-десантных войск бежал Сергей Соловьев. Его команда с результатом 11:41 в своём забеге стала первой.

Николай Вербицкий тренируется у Павла Яковлева и Виктора Домнина, Сергея Соловьева тренирует Геннадий Темников.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Николай Вербицкий завоевал серебро чемпионата России в беге на 800 метров.
спартакиада спорт легкая атлетика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пояснили ситуацию с «авиаблокадой» Баунтовского района
В Бурятии пояснили ситуацию с «авиаблокадой» Баунтовского района
Общество, 19.08.2020
Материалы для установления тарифов поступили в РСТ только 17 августа
Комплексные кадастровые работы проводят в Улан-Удэ
Комплексные кадастровые работы проводят в Улан-Удэ
Общество, 19.08.2020
Работами будет охвачено около 1700 объектов
Акцию «Пешеход» устроили в Бурятии
Акцию «Пешеход» устроили в Бурятии
Общество, 19.08.2020
Мероприятие состоялось в Гусиноозёрске
Эвенки Бурятии будут оберегать молодёжь от «сомнительных развлечений»
Эвенки Бурятии будут оберегать молодёжь от «сомнительных развлечений»
Общество, 19.08.2020
В Улан-Удэ займутся адаптацией подростков к городской жизни
Мобильная бригада по благоустройству станет работать в Улан-Удэ постоянно
Мобильная бригада по благоустройству станет работать в Улан-Удэ постоянно
Общество, 19.08.2020
В мэрии заявляют, что с помощью бригады проблемы будут решать оперативнее
В Улан-Удэ 97-й маршрут возьмут под жёсткий контроль
В Улан-Удэ 97-й маршрут возьмут под жёсткий контроль
Общество, 19.08.2020
На маршруте хотят задействовать ранее работавших здесь перевозчиков
В Бурятии автоинспекторы встретились с будущими водителями
В Бурятии автоинспекторы встретились с будущими водителями
Общество, 19.08.2020
Автоинспекторы проводят специальные инструктажи безопасности
В Бурятии республиканским маткапиталом воспользовались 19718 семей
В Бурятии республиканским маткапиталом воспользовались 19718 семей
Общество, 19.08.2020
За первое полугодие 2020 года 1233 семьи получили по 50 тысяч рублей
В селе в Бурятии появилась скульптура с лебедем и сердечками
В селе в Бурятии появилась скульптура с лебедем и сердечками
Общество, 19.08.2020
Скульптура уже обретает окончательный вид
Байкальский музей в Листвянке заработал после перерыва
Байкальский музей в Листвянке заработал после перерыва
Общество, 19.08.2020
Посетителей будут пускать только в масках
Улан-удэнцы на огороде наткнулись на древнее захоронение
Улан-удэнцы на огороде наткнулись на древнее захоронение
Общество, 19.08.2020
По предварительным данным, обнаруженным человеческим костям 7000 лет
В Улан-Удэ смогли отремонтировать теплосети без отключения горячей воды
В Улан-Удэ смогли отремонтировать теплосети без отключения горячей воды
Общество, 19.08.2020
Горячую воду в 100-х кварталах не отключили, хотя планировали
Танк, который везли по Улан-Удэ, создал пробку
Танк, который везли по Улан-Удэ, создал пробку
Общество, 19.08.2020
Необычный груз удивил горожан  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^