«Онлайн невозможно»: Творческие колледжи Иркутска проводят очные экзамены

Вступительные экзамены проводятся в мини-группах
Творческие колледжи Иркутской области проводят вступительные экзамены. Отбор абитуриентов проходит в пять областных учебных заведений, в три из них – в очной форме.
- Отбор абитуриентов на значительную часть творческих специальностей невозможно провести в режиме онлайн. Среди них – хореография, народный и эстрадный вокал, театральное творчество, живопись. Педагоги оценивают физические данные поступающих, их общую подготовленность, возможность дальнейшего творческого развития. Вступительные экзамены проходят в мини-группах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, - сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
В Иркутский областной колледж культуры поступило более 350 заявлений абитуриентов по направлениям: хореография, эстрадный и народный вокал, театральное творчество, инструментальное исполнительство, а также организация и постановка театральных представлений. Экзамены проходят в очном формате. Педагогам нужно отобрать 73 человека, которые будут учиться на бюджетной основе. Зачисление состоится 25 августа.
Первый тур экзаменов в Иркутское театральное училище прошёл дистанционно. Абитуриенты прислали видеозаписи чтецкой программы. Второй и третий творческие туры пройдут в очном формате с соблюдением мер безопасности. Подано 170 заявлений на 15 бюджетных мест.
Также в очном формате состоится отбор детей, поступающих в Иркутское театральное училище на специальность «Искусство балета». Принимают тех, кто в этом году окончил четвёртый класс и уже занимается классической хореографией. Став студентами, дети будут осваивать школьную программу и специальные дисциплины. Приём документов продлён до 20 августа.
В Иркутском художественном училище имени Копылова вступительные экзамены проходят в очном формате. Каждый из них продолжается пять часов. Принято более 300 заявлений абитуриентов. Стать студентами смогут только 48 человек, 24 из них - на бюджетной основе. Зачисление состоится 28 августа.
В двух музыкальных средне-специальных учебных заведениях Иркутской области приняли решение отбирать абитуриентов в режиме онлайн. На первый тур абитуриенты предоставили запись музыкальной программы, во втором туре дистанционно, в режиме реального времени, проводят экзамены по музыкальной грамоте, сольфеджио, теории музыки.
В Иркутский областной музыкальный колледж имени Шопена на бюджетной основе зачислено 57 человек, двое – на коммерческой. В Братском музыкальном училище вступительные испытания ещё идут. Подано 37 заявлений, на бюджет поступят 33 человека, сообщили в пресс-служба областного правительства.
Как выпускники Бурятского хореографического колледжа сдавали госэксзамен, можно посмотреть в фоторепортаже Сергея Тарасенко.
«Онлайн невозможно»: Творческие колледжи Иркутска проводят очные экзамены
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