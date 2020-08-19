Работами будет охвачено около 1700 объектов
С 4 августа на территории 27 кадастровых кварталов Улан-Удэ проводятся комплексные кадастровые работы. На их проведение выделено более 1,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
Всего работами будет охвачено около 1700 объектов, из которых около 700 – земельные участки и около 1000 – объекты капитального строительства.
Также в 2020 году аналогичные работы выполняются в Северобайкальске и в Тарбагатайском районе.
В 2020 году Бурятии из федерального бюджета на комплексные кадастровые работы выделено около 22 млн. рублей.
Эти работы позволяют значительно снизить затраты землепользователей, требуемые для определения (уточнения) границ объектов. Так, по результатам анализа подобных работ в 1 полугодии 2020 года на территории республики стоимость работ в отношении одного земельного участка составила около 600 рублей. При этом средняя стоимость кадастровых работ, выполняемых индивидуально в отношении аналогичного участка, может превышать эту цифру в 10 и более раз.
Комплексные кадастровые работы проводят в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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