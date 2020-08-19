В Забайкалье выпущен альбом выдающегося художника Аги

Общество, Фото: Агинский национальный музей

В книгу вошли лучшие работы Доржи Гомбоева



В Забайкалье появилось иллюстрированное издание, представляющее творчество известного агинского художника Доржи Гомбоева. В книгу репродукций вошли лучшие работы мастера - живопись, графика и акварель. В альбоме отражены разные этапы становления и развития таланта художника, обращение его к разным темам и историческим сюжетам, истории и культуре бурятского народа, материалам и техникам.



- Творческая жизнь талантливого педагога, выдающегося художника Аги была плодотворной на создание разножанровых полотен. Из-под кисти автора вышли сотни работ. Примечательно, что он одним из первых среди забайкальских художников начал развивать в искусстве тему народной бурятской культуры. На многих сюжетных живописных и графических картинах изображены особенности бурятского быта. Художник обращается к буддийским корням, нередки в его работах религиозные сюжеты, – рассказывает искусствовед Елена Иманакова.



По её словам, одна из самых ярких картин в творчестве Доржи Гомбоева – «Введение во храм», написанная в 2002 году, когда в регионах начинали возрождать буддийские традиции. Художник показывает маленького мальчика и его мать, они сидят на крыльце дацана. Вокруг праздничное действо – собрались прихожане, служители храма. Средствами изобразительного искусства Гомбоев рассказывает нам историю будущего Далай Ламы, который, по преданию забайкальских буддистов, был бурятом по происхождению. Выбор тематики работ говорит о том, что мастеру важно сохранить суть истории своего народа.



Одним из первых среди советских и забайкальских художников Доржи Гомбоев обратился к темам военного конфликта на Халхин-Голе и окончания Второй мировой войны. Этому посвящено много живописных и графический работ, в том числе «Переход через Хинган», «Взятие хайларского укрепрайона» и другие.



По гранту для военно-исторического музея Дома офицеров Забайкальского края Доржи Гомбоев сделал эскиз тематической композиции батальной панорамы. Для галереи Дома культуры в Цаган-Оле выпустил серию графических работ, посвящённых подвигам земляков: Героя Советского Союза, старшины роты противотанковых ружей Базара Ринчино и бесстрашного снайпера Тогона Санжиева. Некоторые из них до сих пор хранятся в коллекции села.



- Никто из советских и забайкальских художников не писал картин, посвящённых концу Второй мировой войны, – это сделал Доржи Гомбоев – он поднял эту тему. Она наша – забайкальская. Почему-то про эту часть войны умалчивали, так же, как и Халхин-Гол 39-года, – отметила Елена Иманакова.



Большая часть произведений художника входит в музейные собрания Агинского района и Читы, а также коллекционеров и семьи Доржи Гомбоева, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Справка



Доржи Гомбоевич Гомбоев родился 31 марта 1939 года в селе Цокто-Хангил Читинской области. После окончания Агинской средней школы и непродолжительной работы в колхозе поступил в Ленинградское художественно-графическое училище имени Валентина Серова. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института.



После обучения вернулся домой, преподавал в Агинском педагогическом училище и в созданной им детской художественной школе. Все местные художники – его ученики. Он им передавал полученные академические знания, а также учил видеть мир таким, каким его представляет художник – во всей палитре цветового отношения, эмоций, чувств, которые возникают в человеке при виде прекрасного. С 1972 года участвовал в областных, краевых, зональных, республиканских выставках. Персональные выставки проходили в Чите и Агинском в 90-х и 2000-х годах. Являлся членом Союза художников России. Ушёл из жизни в 2015 году.



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