Помощь собираются оказать в решении жилищных вопросов
В Иркутске разработают механизмы поддержки молодых педагогов. Такое поручение мэр Иркутска Руслан Болотов дал во время встречи с руководителями муниципальных школ. В мероприятии также приняли участие заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников и начальник департамента образования Иркутска Олег Ивкин.
- В состав рабочей группы войдут руководители муниципальных образовательных учреждений. Совместно с ними будут выработаны меры поддержки наших педагогов. Молодым специалистам необходима помощь в решении жилищных вопросов, важно поддерживать их и социальными выплатами, – подчеркнул Руслан Болотов.
Также Руслан Болотов рассказал о планах по строительству учреждений образования. Так, в следующем году в Иркутске приступят к возведению школы на улице Багратиона. Кроме того, в этом году планируется завершить разработку проектно-сметную документацию на строительство пристроя на 500 мест к школе №53 по улице Севастопольской. Ведутся работы по формированию земельных участков для строительства школ по улице Розы Люксембург и по улице Ярославского.
Иркутску для того, чтобы перейти на обучение в одну смену, нужно построить порядка 30 учебных заведений. Руслан Болотов отметил, что необходимо активизировать работу по привлечению финансовых средств в рамках региональных программ национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск разработает меры поддержки молодых педагогов
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