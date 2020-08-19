Иркутск разработает меры поддержки молодых педагогов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Помощь собираются оказать в решении жилищных вопросов



В Иркутске разработают механизмы поддержки молодых педагогов. Такое поручение мэр Иркутска Руслан Болотов дал во время встречи с руководителями муниципальных школ. В мероприятии также приняли участие заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников и начальник департамента образования Иркутска Олег Ивкин.



- В состав рабочей группы войдут руководители муниципальных образовательных учреждений. Совместно с ними будут выработаны меры поддержки наших педагогов. Молодым специалистам необходима помощь в решении жилищных вопросов, важно поддерживать их и социальными выплатами, – подчеркнул Руслан Болотов.



Также Руслан Болотов рассказал о планах по строительству учреждений образования. Так, в следующем году в Иркутске приступят к возведению школы на улице Багратиона. Кроме того, в этом году планируется завершить разработку проектно-сметную документацию на строительство пристроя на 500 мест к школе №53 по улице Севастопольской. Ведутся работы по формированию земельных участков для строительства школ по улице Розы Люксембург и по улице Ярославского.



Иркутску для того, чтобы перейти на обучение в одну смену, нужно построить порядка 30 учебных заведений. Руслан Болотов отметил, что необходимо активизировать работу по привлечению финансовых средств в рамках региональных программ национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

