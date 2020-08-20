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В Бурятии сегодня до +30 градусов

В Бурятии сегодня до +30 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами кратковременны дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа по республике ночью без осадков, утром местами туманы, днём по юго-западным и Северобайкальскому районам местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +9+14, местами +2+7, днём +25+30, местами +19+24 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью +11+13, днём +26+28.
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