Мобильная бригада по благоустройству станет работать в Улан-Удэ постоянно

В мэрии заявляют, что с помощью бригады проблемы решаются оперативнее



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на сегодняшней планёрке поручил комитету городского хозяйства продолжить работу мобильной бригады. Она была создана этим летом в качестве эксперимента для оперативного решения городских проблем на базе комбината по благоустройству.



- Мобильная бригада показала свою эффективность, оперативно решая проблемы горожан. Обращения поступают через интернет сервис «Активный горожанин». С мая по август мобильная бригада отремонтировала 245 погонных метров ограждений, 42 малые архитектурные формы (лавки, урны, детское оборудование и т.д.) и 18 остановочных навесов. Также они восстановили 160 кв. м тротуарной плитки, 35 погонных метров решёток ливневой канализации, 45 бордюрных камней, убрали на 45 м2 рекламную и печатную продукцию, демонтировали 1,5 тонны арматуры, 70 тонн железобетонных блоков и крупных камней, побелили надписи на 60 кв. м., - сообщили в пресс-службе мэрии.



На исполнение мероприятий по заявкам горожан было затрачено 843 тыс рублей.

