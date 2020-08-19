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Мобильная бригада по благоустройству станет работать в Улан-Удэ постоянно

Мобильная бригада по благоустройству станет работать в Улан-Удэ постоянно
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В мэрии заявляют, что с помощью бригады проблемы решаются оперативнее

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на сегодняшней планёрке поручил комитету городского хозяйства продолжить работу мобильной бригады. Она была создана этим летом в качестве эксперимента для оперативного решения городских проблем на базе комбината по благоустройству.

- Мобильная бригада показала свою эффективность, оперативно решая проблемы горожан. Обращения поступают через интернет сервис «Активный горожанин». С мая по август мобильная бригада отремонтировала 245 погонных метров ограждений, 42 малые архитектурные формы (лавки, урны, детское оборудование и т.д.) и 18 остановочных навесов. Также они восстановили 160 кв. м тротуарной плитки, 35 погонных метров решёток ливневой канализации, 45 бордюрных камней, убрали на 45 м2 рекламную и печатную продукцию, демонтировали 1,5 тонны арматуры, 70 тонн железобетонных блоков и крупных камней, побелили надписи на 60 кв. м., - сообщили в пресс-службе мэрии.

На исполнение мероприятий по заявкам горожан было затрачено 843 тыс рублей.
благоустройство администрацияУУ
 
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