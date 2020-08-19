В Бурятии автоинспекторы встретились с будущими водителями

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоинспекторы проводят специальные инструктажи безопасности



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с курсантами автошколы. Для будущих водителей провели инструктаж безопасности и рассказали об основных причинах ДТП с участием новичков за рулём.



Своё выступление полицейские начали с информации о состоянии аварийности на дорогах района и республики. Слушателям рассказали, что основная масса ДТП происходит из-за нарушения ПДД водителями.



- Отсутствие опыта, а также сознательное пренебрежение правилами дорожной безопасности, зачастую, приводят к трагическим последствиям, - разъясняли сотрудники Госавтоинспекции. - Поэтому начинающим водителям следует быть предельно внимательными за рулем транспортных средств.



Кроме того, полицейские рассказали курсантам о процедуре получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства.



Особое внимание автоинспекторы уделили вопросу предупреждения фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Слушателям привели примеры ДТП с участием пьяных водителей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

