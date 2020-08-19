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В Бурятии автоинспекторы встретились с будущими водителями

В Бурятии автоинспекторы встретились с будущими водителями
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоинспекторы проводят специальные инструктажи безопасности

В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с курсантами автошколы. Для будущих водителей провели инструктаж безопасности и рассказали об основных причинах ДТП с участием новичков за рулём.

Своё выступление полицейские начали с информации о состоянии аварийности на дорогах района и республики. Слушателям рассказали, что основная масса ДТП происходит из-за нарушения ПДД водителями.

- Отсутствие опыта, а также сознательное пренебрежение правилами дорожной безопасности, зачастую, приводят к трагическим последствиям, - разъясняли сотрудники Госавтоинспекции. - Поэтому начинающим водителям следует быть предельно внимательными за рулем транспортных средств.

Кроме того, полицейские рассказали курсантам о процедуре получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства.

Особое внимание автоинспекторы уделили вопросу предупреждения фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Слушателям привели примеры ДТП с участием пьяных водителей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД
 
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