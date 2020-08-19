Сбербанк и Иркутская область проводят мониторинг здоровья жителей региона

С помощью сервиса СберЗдоровье граждане получат доступ к бесплатным консультациям врачей



Сбербанк и правительство Иркутской области 15 августа приступили к реализации совместного проекта по мониторингу здоровья жителей Приангарья. При помощи сервиса СберЗдоровье для всех граждан региона — пациентов с диагнозами диабет, артериальная гипертензия, COVID-19, онкологические заболевания будут проводиться бесплатные телемедицинские консультации, а также для всех жителей Иркутской области организован доступ к бесплатным онлайн-консультациям терапевта или педиатра.



На первом этапе внедрения услуги дистанционного мониторинга проект рассчитан на 3000 пациентов с хроническими заболеваниями артериальная гипертензия и сахарный диабет. Для участия в проекте определено три учреждения здравоохранения региона: Тулунская городская больница (г. Тулун), Черемховская городская больница (г. Черемхово), и городская клиническая больница №8 (г. Иркутск). По условиям проекта сбор данных по показателям здоровья будет проводиться ежедневно с помощью телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы для участников мониторинга будет организована телемедицинская консультация с врачом.



- Такой формат оказания медицинских услуг в Иркутской области внедряется впервые, без сомнения он окажет значительное влияние на снижение расходов медицинских организаций региона, повысит качество контроля за состоянием здоровья населения. Цель мониторинга – профилактика заболеваемости жителей Иркутской области, это оперативная помощь людям и обеспечение новых, комфортных, технологических возможностей по оказанию медицинской помощи, — рассказала Валентина Вобликова, и.о. зам. председателя правительства Иркутской области.



- Телемедицина СберЗдоровье начинает активно работать в нашем регионе и это очень своевременная и актуальная помощь. Проект в первую очередь поддержит жителей области, имеющих хронические заболевания, мы организовали и возможность врачебных онлайн-консультаций для жителей отдалённых территорий. При обращении в фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства, пациент теперь сможет оперативно проконсультироваться с терапевтом или педиатром иркутской клиники – участника проекта, а в случае необходимости - приехать к врачу на очный приём. Сбербанк отличается применением высоких технологий, и мы рады, что новые возможности экосистемы банка будут помогать людям и в решении задач по сохранению здоровья, – заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта (ИИ), составляющие основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье. Применение технологий с использованием возможностей искусственного интеллекта позволит охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе невладеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и Интернетом. Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, новой коронавирусной инфекцией и онкозаболеваниями.



- Телемедицинская платформа СберЗдоровье позволяет пациенту быть уверенным в эффективности проводимой терапии, а врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно зафиксировать отклонения важных показателей здоровья, скорректировать лекарственную терапию или дисциплину приема лекарственных препаратов, предупредить возможные осложнения, увидев негативную тенденцию, — отметил Дмитрий Петрухин, основатель и СЕО сервиса СберЗдоровье



- Мы уверены, что наша экспертиза и технологические решения могут быть полезны региону: уже достигнуты договоренности об оснащении т.н. «красной зоны» инфекционного отделения Тулунской больницы телемедицинскими модулями для проведения консультации «врач-врач», «врач-пациент». Идёт внедрение телемедицинского модуля «Мониторинг для пациентов с хроническими заболеваниями» в Черемховской городской больнице и в больнице №2 Иркутска, — прокомментировала Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.



Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store или Google Play.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



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