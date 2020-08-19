В Забайкалье назвали востребованные вакансии края

20 августа в регионе проведут Кадровый день
19 августа в Забайкальском крае на брифинге по теме Кадрового дня назвали востребованные вакансии края, а также сообщили о работодателях, которые будут присутствовать на площадках мероприятия 20 августа.
- По итогам прошлого Кадрового дня мы направили на трудоустройство 98 человек, из них 30 человек уже трудоустроились. Это хороший показатель. Завтра от краевого центра занятости населения мы представим 12000 вакансий: 4000 – на должности административных специалистов и руководящие должности, 7643 – по рабочим профессиям. Среди рабочих специальностей самая востребованная сфера – это строительство, забайкальцам будет предложено 3675 таких вакансий. Также востребованы сотрудники в сфере добычи полезных ископаемых – 1762 рабочих места, обрабатывающего производства – 1223 вакансий, сельского хозяйства – 960 рабочих мест, торговли – 1000 рабочих мест, здравоохранения – 1178 вакансий, – рассказала директор краевого центра занятости населения Забайкальского края Арима Аюшиева.
Заместитель руководителя администрации губернатора Людмила Емельянова добавила, что работодатели сами проявляют инициативу, чтобы прийти на площадки в Кадровый день для поиска сотрудников. По её словам, принимать участие будут не только специалисты центра занятости населения и органов исполнительной власти, но и работодатели из регионального управления по строительству, УФСИН, УМВД, Забайкальской железной дороги, агентства по развитию человеческого капитала.
Планируется, что мероприятие будет проводиться каждый месяц, пока оно будет востребовано, и ситуация на рынке труда не нормализуется. Площадки Кадрового дня будут организованы в Чите, Могоче, Борзе, Краснокаменске и Петровск-Забайкальске. В Чите мероприятие будет проходить 20 августа с 10:00 до 13:00 на базе Забайкальской краевой филармонии. В районах края мероприятие пройдёт на базе администраций в то же самое время, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье назвали востребованные вакансии края
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