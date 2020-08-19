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В селе в Бурятии появилась скульптура с лебедем и сердечками

В селе в Бурятии появилась скульптура с лебедем и сердечками
Общество,  Фото:"Хоринск-инфо"
Скульптура уже обретает окончательный вид

В селе Хоринск в Бурятии продолжается строительство скульптуры «Я люблю Хоринск». Группа «Хоринск-инфо. 24/7» сообщает, что рабочие уже установили скульптуру в форме сердца, скульптуру лебедя, шесть фонарных опор, шесть скамеек и урны.

Объект обещают сдать 31 августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», стоимость скульптуры с установкой составила более 1,1 млн рублей.
скульптура Хоринский район благоустройство
 
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