Посетителей будут пускать только в масках
Байкальский музей, который находится в Листвянке, возобновил работу после перерыва из-за пандемии коронавируса. Объявление об этом появилось на сайте учреждения.
Пока музей работает в ограниченном режиме – только по предварительной записи.
Посетителей пускают только в масках и в ограниченном количестве. Гостей также просят соблюдать дистанции во время экскурсии не менее 1,5 метров.
Справка:
Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году. Музей исследует особенности эволюции экосистемы озера Байкал.
Помимо научной, музей занимается просветительской деятельностью с помощью экспозиций, семинаров, курсов повышения квалификации для учителей и пр.
Байкальский музей в Листвянке заработал после перерыва
Общество, Фото:
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