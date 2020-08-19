В Улан-Удэ смогли отремонтировать теплосети без отключения горячей воды

Горячую воду в 100-х кварталах не отключили, хотя планировали



На участке от котельной «Юго-Западная», которая обеспечивает теплом и горячей водой 100-е кварталы Улан-Удэ, продолжается плановая реконструкция теплосетей. Подрядчику предстоит в срок сдать более четырёх километров теплосетей. Сейчас на участке ведутся земляные работы, устройство бетона, опорных подушек, укладка труб, устройство тепловых камер, сварочные работы и работы по теплоизоляции, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В связи с проведением работ изначально было запланировано отключение горячей воды у жителей 100-х кварталов в августе. Однако подрядчик выполняет работы без отключения действующей магистрали.



Ограничение подачи горячего водоснабжения всех потребителей, подключённых к котельной «Юго-Западная» состоится только в сентябре. Горячую воду отключат, по плану, со 2 по 15 сентября.



Полная сдача работ по данному объекту назначена на конец года, однако тепло в квартирах жителей появится не позднее 25 сентября.





