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Собирающим мусор на Ольхоне обещают скидки на полёты

Собирающим мусор на Ольхоне обещают скидки на полёты
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»
В Иркутской области состоялся экопраздник авиации

Спортивно-культурный фестиваль «Сила Ольхона – праздник авиации» состоялся в минувшие выходные на острове Ольхон в районе деревни Харанцы. В гости на празднование звали всех желающих: местных жителей, туристов и вообще неравнодушных к судьбе сакрального центра Азии, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Тем, кто нашёл время и возможность лично побывать на празднике, довелось сыграть в городки и гольф, сразиться в запуске модели самолёта на дальность, послушать этническую музыку, посостязаться в знании правил нахождения в национальном парке, выиграть призы и многое другое. А главное, узнать ответ на вопрос «Как будет работать местный гражданский аэродром, который не функционировал больше 20 лет?». Теперь полёты возобновлены: легкомоторные воздушные суда прибывают на остров из Иркутска и Улан-Удэ. Взлётно-посадочная полоса восстановлена, для пассажиров и автомобилей подготовлены специальные настилы – такую инфраструктуру ради сохранности местных хрупких почв обязывает иметь природоохранное законодательство.

- Чтобы каждый из пассажиров с первых шагов понимал, что он – на особой земле, для всех прибывающих будем проводить инструктаж о том, насколько уникален Ольхон и как правильно нужно вести себя на этой особо охраняемой природной территории. Впрочем, сегодня выяснилось, что многие из гостей праздника уже неплохо осведомлены о правилах пребывания в Прибайкальском национальном парке: в одной из наших игр, по правилам, нужно было найти на плакате нарушения. Зачастую гости видели их сразу же: собака, к тому же без поводка; громкая музыка; рубка деревьев на дрова и прочие. По некоторым моментам гости фестиваля, правда, дискутировали между собой. Кто-то считал, что правила слишком строгие, но другие их разубеждали. Вопросов к нам, как к сотрудникам парка, тоже было много. Радует, что люди готовы вести себя в рамках закона, чтобы сохранять уникальные природные комплексы острова. Авиаторы тоже проявили себя знатоками правил, — получили от нас призы. А ещё обещают начислять скидочные баллы пассажирам, которые собирают на острове мусор, – рассказала Гала Сибирякова, сотрудник отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья».
Ольхон Иркутская область авиаперевозки фестиваль экология заповедник авиация
 
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