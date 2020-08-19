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Танк, который везли по Улан-Удэ, создал пробку

Общество, 
Необычный груз удивил горожан

В Улан-Удэ автомобиль военных, везущий танк, немало удивил горожан. Танк сняли на видео на улице Терешковой, рядом с остановкой «Лицей № 24».

- Было довольно необычно. Не каждый день видишь танк в городе, - поделилась с «Байкал-Daily» горожанка Наталья.

По словам очевидцев, грузовая машина, перевозящая танк, создала пробку на улице Терешковой.



танк пробки
 
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