Необычный груз удивил горожан
В Улан-Удэ автомобиль военных, везущий танк, немало удивил горожан. Танк сняли на видео на улице Терешковой, рядом с остановкой «Лицей № 24».
- Было довольно необычно. Не каждый день видишь танк в городе, - поделилась с «Байкал-Daily» горожанка Наталья.
По словам очевидцев, грузовая машина, перевозящая танк, создала пробку на улице Терешковой.
Танк, который везли по Улан-Удэ, создал пробку
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