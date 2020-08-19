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В Бурятии пояснили ситуацию с «авиаблокадой» Баунтовского района

В Бурятии пояснили ситуацию с «авиаблокадой» Баунтовского района
Общество,  Фото:pixabay.com
Материалы для установления тарифов поступили в РСТ только 17 августа

Ситуацию с авиаперевозками в Баунтовском районе Бурятии пояснили в республиканской службе по тарифам (РСТ РБ). По сообщению пресс-службы ведомства, тарифы на перевозку пассажиров самолетами ТВС-2МС, осуществляемые ООО «Аэросервис» в Баунтовском эвенкийском районе, установлены приказом РСТ РБ № 4/6 от 13 июня 2019 года и продолжают действовать в настоящее время. То есть авиаперевозчик не имеет препятствий для осуществления полётов в районе на данном типе самолётов. При этом пассажиры оплачивают только 45% от установленных тарифов. Большую часть затрат авиаперевозчику возмещают из республиканского бюджета.

Заявление ООО «Аэросервис» для установления тарифов на самолеты Ан-2 в РСТ РБ в 2019 году не поступали. Однако 17 августа этого года в республиканскую службу по тарифам поступили все обосновывающие материалы от перевозчика для установления тарифов на авиаперевозки самолетами Ан-2. В кратчайшие сроки тарифы на авиаперевозки для данного типа самолётов будут рассчитаны и установлены на коллегии РСТ РБ.

- Следует отметить, что основную часть расходов авиаперевозчика ООО «Аэросервис» составляют расходы на топливо, заработную плату, и содержание взлётно-посадочной полосы. По всем статьям расходов ООО «Аэросервис» предоставил обосновывающие материалы для расчёта экономически обоснованных тарифов, – сообщает пресс-служба ведомства.
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