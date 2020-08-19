Детская экологическая экспедиция исследовала северные берега Байкала

Ребята провели лучшие летние каникулы во Фролихинском заказнике
В середине августа на территории Фролихинского заказника в Северо-Байкальском районе Бурятии прошла детская экологическая экспедиция «Фролиха 2020». В состав экспедиции вошли ребята 8-11 классов, победители конкурсов, проводимых «Заповедным Подлеморьем». Экспедиция проходила несколько дней, но за это короткое время юные исследователи успели много сделать.
В первый день ребята объединились в три группы, чтобы более подробно и тщательно провести исследования трёх площадок по наблюдению за редкими видами. Площадки были заложены прошлым летом на побережье бухты Аяя. Ограждения площадок способствуют сохранению краснокнижных видов. Учащиеся провели учёт черепоплодника почтишерстистого, оценили жизненное состояние его популяции в бухте.
Черепоплодник почтишерстистый – редкое растение, эндемик Байкала, реликт палеогеновой флоры, произрастает только на песчаных пляжах Байкала. На песках, удалённых от воды, этот вид не встречается. Угрозу популяции вида несут разрушение береговых прибойных валов вследствие изменения уровня воды в озере и ненормированный поток туристов. Вид включён в Красную книгу Бурятии, относится к семейству Бурачниковых.
Второй день был посвящён жемчужине заказника – озеру Фролиха, к которому ребята добрались по тропе протяжённостью семь километров. Благодаря обзорной водной экскурсии они изучили реки, острова, заливы и полуостров озера Фролиха. Познакомились с рыбами, которые обитают в озере.
- Экспедиция была захватывающая. Множество интересных мест и людей. Я узнала о черепоплоднике почтишерcтистом, о тропе к озеру Фролиха, также нельзя забыть о грибах, виды которых мы рассматривали на практике. Ещё я вдохновилась видами, куда не глянь замечательная картина. И как художник я запаслась множеством идей. Хочу, чтобы это место осталось таким же чистым и прекрасным на долгие годы! – поделилась участница экспедиции, учащаяся 9 класса Валерия.
Все впечатления, знания и опыт, полученные юными исследователями в экспедиции, проявятся в исследовательских проектах, фотовыставках, картинах, работы над которыми уже начались. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Детская экологическая экспедиция исследовала северные берега Байкала
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