Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Они побывают в четырёх районах республики



В Бурятию прилетели четыре олимпийских чемпиона и призёра Игр. Они прибыли с целью помочь в развитии детского спорта в регионе в рамках всероссийского благотворительного проекта «Олимпийские легенды - детям, молодёжи и детскому спорту», сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.

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Бывшие спортсмены совершат рабочие визиты в четыре района республики.

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Наталья Боярская является руководителем программы. Также в Бурятию прибыли:



Людмила Жигилий - олимпийская чемпионка по волейболу 1972 года, двукратный призёр чемпионатов мира, победитель розыгрыша Кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта России (Москва)

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Ирина Минх - олимпийская чемпионка по баскетболу 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988, серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Всемирной Универсиады, трёхкратная чемпионка СССР, многократный призёр чемпионатов СССР, обладатель Кубка Ронкетти, заслуженный мастер спорта СССР (Новосибирск)

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Елена Швайбович - олимпийская чемпионка по баскетболу 1992 года, чемпионка Европы, серебряный призёр Игр Доброй воли, чемпионка России, чемпионка Польши, серебряный призёр чемпионатов СССР и России, бронзовый призёр чемпионатов России, финалист Кубка Ронкетти, заслуженный мастер спорта СССР (г. Ростов-на-Дону)

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Денис Капустин - бронзовый призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике 1994 года (тройной прыжок), двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Кубков Европы, призёр чемпионатов мира и чемпионатов Европы, победитель мировой серии Гран-При Международной легкоатлетической федерации, чемпион мира среди военнослужащих, многократный чемпион России и международных соревнований, заслуженный мастер спорта России (Казань).

