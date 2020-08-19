 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии

Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
Они побывают в четырёх районах республики

В Бурятию прилетели четыре олимпийских чемпиона и призёра Игр. Они прибыли с целью помочь в развитии детского спорта в регионе в рамках всероссийского благотворительного проекта «Олимпийские легенды - детям, молодёжи и детскому спорту», сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.

Бывшие спортсмены совершат рабочие визиты в четыре района республики.

Наталья Боярская является руководителем программы. Также в Бурятию прибыли:

Людмила Жигилий - олимпийская чемпионка по волейболу 1972 года, двукратный призёр чемпионатов мира, победитель розыгрыша Кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта России (Москва)

Ирина Минх - олимпийская чемпионка по баскетболу 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988, серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Всемирной Универсиады, трёхкратная чемпионка СССР, многократный призёр чемпионатов СССР, обладатель Кубка Ронкетти, заслуженный мастер спорта СССР (Новосибирск)

Елена Швайбович - олимпийская чемпионка по баскетболу 1992 года, чемпионка Европы, серебряный призёр Игр Доброй воли, чемпионка России, чемпионка Польши, серебряный призёр чемпионатов СССР и России, бронзовый призёр чемпионатов России, финалист Кубка Ронкетти, заслуженный мастер спорта СССР (г. Ростов-на-Дону)

Денис Капустин - бронзовый призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике 1994 года (тройной прыжок), двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Кубков Европы, призёр чемпионатов мира и чемпионатов Европы, победитель мировой серии Гран-При Международной легкоатлетической федерации, чемпион мира среди военнослужащих, многократный чемпион России и международных соревнований, заслуженный мастер спорта России (Казань).
спорт Олимпийские игры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии
Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии
Общество, 19.08.2020
Они побывают в четырёх районах республики
Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом
Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом
Общество, 19.08.2020
Сегодня Чингис Болотов празднует день рождения, но лет ему совсем не столько, сколько он сам заявлял
В Бурятии рысь только раз попалась в фотоловушку
В Бурятии рысь только раз попалась в фотоловушку
Общество, 19.08.2020
В Бурятии рассказали, правда ли, что рысь может кинуться на человека с дерева
Читинская таможня передала больнице тысячу изъятых масок
Читинская таможня передала больнице тысячу изъятых масок
Общество, 19.08.2020
Россиянин вёз крупную партию масок в Китай
Тунка или Култук? Сергей Зверев поставил точку в споре о месте рождения
Тунка или Култук? Сергей Зверев поставил точку в споре о месте рождения
Общество, 19.08.2020
Сергей Зверев рассказал о своём детстве, пикете в защиту Байкала и поставил точку в многолетнем споре
В Улан-Удэ остался только один обсерватор
В Улан-Удэ остался только один обсерватор
Общество, 19.08.2020
Там находятся под медицинским наблюдением совсем немного людей
1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
Общество, 19.08.2020
Исключение составляют предприятия общественного питания
«Глазам радостно»: В Улан-Удэ преобразился подземный переход на ЛВРЗ
«Глазам радостно»: В Улан-Удэ преобразился подземный переход на ЛВРЗ
Общество, 19.08.2020
В подземном переходе потрудились мастера граффити. ВИДЕО
Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край
Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край
Общество, 19.08.2020
В Бурятии раскрыли миграционную ситуацию за полгода
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
Общество, 19.08.2020
Самым тяжеловесным оказался ребёнок почти в пять килограммов  
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 19.08.2020
Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
Общество, 19.08.2020
Осадков в столице Бурятии не ожидается
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
Общество, 18.08.2020
В этом году театральная лаборатория посвящена бэби-театру

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^