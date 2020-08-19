Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом

Сегодня Чингис Болотов празднует день рождения, но лет ему совсем не столько, сколько он сам заявлял
Известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов сегодня отмечает день рождения.
Сколько ему лет, сам Болотов не афиширует – на страницах в соцсетях указано только «19 августа», без года рождения. Год назад он и вовсе сразил всех, сообщив, что ему уже 46 лет. Многие пользователи поверили в это, а сам Чингис Болотов не признался, что это шутка, даже после публикаций в СМИ.
«Байкал-Daily» выяснил, что активисту сегодня исполнилось 37 лет. Эту информацию подтвердили в окружении Чингиса Болотова.
Сегодня именинник опубликовал «праздничный» пост в соцсетях. Правда, посвятил его не себе, а меценату, который весной инкогнито подарил волонтёрам 19,5 тонн крупы для нуждающихся. Вся продукция была хорошего качества и имела необходимые документы.
- К своему очередному дню рождения не стану подводить результаты деятельности... Хотя надо! Кто ещё вспомнит про твои дела? Ответ на поверхности.... Как говорят вдвшники: «Никто, кроме нас!». О всех акциях уборках, крутых мероприятиях, победах скромно не пишу. Опубликую вот это фото с погрузки 19.5 тонн крупы. Помните контейнер той самой крупы, которую пожертвовал неизвестный предприниматель в период самоизоляции? Так вот! Пользуясь вашим сегодняшним вниманием, ещё раз хотел бы отблагодарить этого человека! Спасибо за то, что помогли стольким людям! И помогли нам помогать людям! – написал Чингис Болотов.
Пользователи активно поздравляют его с днём рождения.
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