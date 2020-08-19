 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом

Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Сегодня Чингис Болотов празднует день рождения, но лет ему совсем не столько, сколько он сам заявлял

Известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов сегодня отмечает день рождения.

Сколько ему лет, сам Болотов не афиширует – на страницах в соцсетях указано только «19 августа», без года рождения. Год назад он и вовсе сразил всех, сообщив, что ему уже 46 лет. Многие пользователи поверили в это, а сам Чингис Болотов не признался, что это шутка, даже после публикаций в СМИ.

«Байкал-Daily» выяснил, что активисту сегодня исполнилось 37 лет. Эту информацию подтвердили в окружении Чингиса Болотова.

Сегодня именинник опубликовал «праздничный» пост в соцсетях. Правда, посвятил его не себе, а меценату, который весной инкогнито подарил волонтёрам 19,5 тонн крупы для нуждающихся. Вся продукция была хорошего качества и имела необходимые документы.

- К своему очередному дню рождения не стану подводить результаты деятельности... Хотя надо! Кто ещё вспомнит про твои дела? Ответ на поверхности.... Как говорят вдвшники: «Никто, кроме нас!». О всех акциях уборках, крутых мероприятиях, победах скромно не пишу. Опубликую вот это фото с погрузки 19.5 тонн крупы. Помните контейнер той самой крупы, которую пожертвовал неизвестный предприниматель в период самоизоляции? Так вот! Пользуясь вашим сегодняшним вниманием, ещё раз хотел бы отблагодарить этого человека! Спасибо за то, что помогли стольким людям! И помогли нам помогать людям! – написал Чингис Болотов.

Пользователи активно поздравляют его с днём рождения.
КВН день рождения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии
Олимпийские чемпионы прибыли помочь детскому спорту Бурятии
Общество, 19.08.2020
Они побывают в четырёх районах республики
Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом
Ему не 47: Лидер КВН-движения Бурятии провёл всех со своим возрастом
Общество, 19.08.2020
Сегодня Чингис Болотов празднует день рождения, но лет ему совсем не столько, сколько он сам заявлял
В Бурятии рысь только раз попалась в фотоловушку
В Бурятии рысь только раз попалась в фотоловушку
Общество, 19.08.2020
В Бурятии рассказали, правда ли, что рысь может кинуться на человека с дерева
Читинская таможня передала больнице тысячу изъятых масок
Читинская таможня передала больнице тысячу изъятых масок
Общество, 19.08.2020
Россиянин вёз крупную партию масок в Китай
Тунка или Култук? Сергей Зверев поставил точку в споре о месте рождения
Тунка или Култук? Сергей Зверев поставил точку в споре о месте рождения
Общество, 19.08.2020
Сергей Зверев рассказал о своём детстве, пикете в защиту Байкала и поставил точку в многолетнем споре
В Улан-Удэ остался только один обсерватор
В Улан-Удэ остался только один обсерватор
Общество, 19.08.2020
Там находятся под медицинским наблюдением совсем немного людей
1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
Общество, 19.08.2020
Исключение составляют предприятия общественного питания
«Глазам радостно»: В Улан-Удэ преобразился подземный переход на ЛВРЗ
«Глазам радостно»: В Улан-Удэ преобразился подземный переход на ЛВРЗ
Общество, 19.08.2020
В подземном переходе потрудились мастера граффити. ВИДЕО
Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край
Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край
Общество, 19.08.2020
В Бурятии раскрыли миграционную ситуацию за полгода
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
Общество, 19.08.2020
Самым тяжеловесным оказался ребёнок почти в пять килограммов  
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 19.08.2020
Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
Общество, 19.08.2020
Осадков в столице Бурятии не ожидается
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
Общество, 18.08.2020
В этом году театральная лаборатория посвящена бэби-театру

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^