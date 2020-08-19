В Бурятии рысь только раз попалась в фотоловушку

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Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк) Геннадий Янкус поделился любопытной информацией о живущих в Бурятии рысях.- Подлеморская тайга не обеспечивает для рыси хороших условий питания, поэтому участок её обитания вынужденно обширен – может достигать трёхсот квадратных километров. Основные объекты её охоты — косули, изюбри, зайцы и птицы. Жертву рысь чаще всего скрадывает или подкарауливает. Достоверно описан случай, когда рысь подкралась к кормящемуся изюбрю. После погони она прыгнула ему на шею и порвала артерию, - приводит слова Геннадия Янкуса пресс-служба «Заповедного Подлеморья»Есть народная байка, что рысь может с дерева напасть на человека. Но Геннадий Янкус сообщил, что подтверждений этому в научной литературе не обнаружили.- Рысь очень осторожна. При появлении человека около её добычи зверь покидает это место и больше не возвращается. Нам всего один раз удалось ночью фотоловушкой заснять рысь, прошедшую вслед за молодым изюбрем, - рассказал Геннадий Янкус.