Конечной точкой маршрута стала вершина полуострова Святой Нос
В Бурятии подвели итоги экстремального кросс-триатлона «На Святой Нос» и скоростного восхождения. Тренировочные соревнования прошли 15 августа на территории Забайкальского национального парка в Баргузинском районе.
Спортсмены преодолели три этапа: плавание на 750 м в озере Бормашёвом, 20 км велосипедом от озера до начала «Тропы испытаний» и бег-восхождение на 4 км до «Крестов».
Победителем триатлона стал Валентин Блинников с результатом 1:55:40. Второе место занял Максим Буряков, уступив лидеру 5 секунд. Третьим был Александр Мункоев, преодолевший дистанцию за 1:57:47.
У женщин первой финишировала Анастасия Крюкова. Второй пришла Ирина Мункоева. Третье место получила Ольга Горобец.
Скоростное восхождение до вершины полуострова Святой Нос выиграл Николай Дмитриев со временем 1:49:22. Чуть больше минуты ему уступил Алексей Аюшинов, пришедший вторым. Тройку призёров замкнул Лев Харханов. Об этом сообщает федерация триатлона Бурятии.
В Бурятии провели экстремальный кросс-триатлон
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