Читинская таможня передала больнице тысячу изъятых масок

Общество, Фото: Читинская таможня

Россиянин вёз крупную партию масок в Китай



Тысячу медицинских масок передала Читинская таможня Забайкальской центральной больнице, которая находится в посёлке Забайкальск. Маски таможенники изъяли на границе в феврале 2020 года у гражданина России, который выезжал в Китай.



- Сотрудники Читинской таможни обнаружили незадекларированный товар в багаже гражданина России при таможенном контроле. Он пояснил, что вёз маски для передачи гражданину КНР, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.



На мужчину было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП РФ.



Это не первый случай передачи масок в медицинские и социальные учреждения. В июне 2020 года Читинская таможня передала более четырёх тысяч масок Центру реабилитации инвалидов.



Справка:



Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года введён запрет на вывоз из России отдельных товаров: медицинских масок, халатов, перчаток, респираторов, защитных очков, противовирусных средств и других товаров первой необходимости.





