В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности

Лесники просят не курить в лесу



В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности, сообщила сегодня пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По данным Бурятского гидрометеоцентра, завтра, 20 августа в Иволгинском, Селенгинском, Мухоршибирском, Заиграевском, Джидинском, Кяхтинском, Окинском, Тункинском районах и Улан-Удэ ожидается четвёртый класс пожарной опасности из пяти возможных.



На сегодня в Иволгинском, Мухоршибирском, Заиграевском и Кабанском районах установлен третий класс пожарной опасности. Четвёртый класс пожарной опасности установлен в Селенгинском, Кяхтинском, Джидинском, Окинском и Тункинском районах.



Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах:



Не разводить костры;

Не курить и не бросать горящие спички, окурки;

Не употреблять при охоте пыжи из горючих материалов;

Не оставлять промасленные горючими веществами материалы;

Не заправлять горючим топливные баки двигателей;

Не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;

Забирать мусор с собой.



Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщить на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.







