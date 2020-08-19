Лесники просят не курить в лесу
В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности, сообщила сегодня пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным Бурятского гидрометеоцентра, завтра, 20 августа в Иволгинском, Селенгинском, Мухоршибирском, Заиграевском, Джидинском, Кяхтинском, Окинском, Тункинском районах и Улан-Удэ ожидается четвёртый класс пожарной опасности из пяти возможных.
На сегодня в Иволгинском, Мухоршибирском, Заиграевском и Кабанском районах установлен третий класс пожарной опасности. Четвёртый класс пожарной опасности установлен в Селенгинском, Кяхтинском, Джидинском, Окинском и Тункинском районах.
Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах:
Не разводить костры;
Не курить и не бросать горящие спички, окурки;
Не употреблять при охоте пыжи из горючих материалов;
Не оставлять промасленные горючими веществами материалы;
Не заправлять горючим топливные баки двигателей;
Не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;
Забирать мусор с собой.
Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщить на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности
Общество, Фото:
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