Осуждённые проявили упорство
Осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии №40 в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области, удалось сыграть партию с профессиональной спортсменкой, мастером ФИДЕ Еленой Оршоновой.
Сеанс одновременной игры в шахматы с участием мастера ФИДЕ начался с мастер-класса. Профессиональная спортсменка немного рассказала о себе и своей карьере в интеллектуальном спорте, после чего показала участникам различные комбинации игры.
В пресс-службе регионального ГУФСИН отмечают, что в игре с профессионалом осуждённые показали упорство, силу и волю к победе. По окончанию турнира мастер вручила игрокам подарки.
Справка:
Мастер ФИДЕ - шахматное звание, промежуточное между званиями национального мастера и международного мастера ФИДЕ, присваивается ФИДЕ за успешные выступления в международных соревнованиях.
В Иркутской области осуждённые сыграли с мастером ФИДЕ
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