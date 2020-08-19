В Иркутской области осуждённые сыграли с мастером ФИДЕ

Осуждённые проявили упорство



Осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии №40 в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области, удалось сыграть партию с профессиональной спортсменкой, мастером ФИДЕ Еленой Оршоновой.



Сеанс одновременной игры в шахматы с участием мастера ФИДЕ начался с мастер-класса. Профессиональная спортсменка немного рассказала о себе и своей карьере в интеллектуальном спорте, после чего показала участникам различные комбинации игры.



В пресс-службе регионального ГУФСИН отмечают, что в игре с профессионалом осуждённые показали упорство, силу и волю к победе. По окончанию турнира мастер вручила игрокам подарки.



Справка:



Мастер ФИДЕ - шахматное звание, промежуточное между званиями национального мастера и международного мастера ФИДЕ, присваивается ФИДЕ за успешные выступления в международных соревнованиях.

