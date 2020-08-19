 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя

1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Исключение составляют предприятия общественного питания

1 сентября, в День знаний, в Улан-Удэ запретят розничную продажу алкоголя, об этом уже сегодня напомнили в администрации города.

Согласно республиканскому закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни Последнего звонка, Сурхарбана, Дня города, Международного дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября). В случае если День знаний приходится на выходной день - в следующий за Днём знаний рабочий день.

Исключение составляют предприятия общепита.

Размеры штрафов за нарушение порядка продажи алкогольной продукции составляют:

- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что учебный год в школах, видимо, всё же пройдёт в обычном, а не дистанционном формате. 1 сентября абсолютно точно проведут линейки для первоклассников.
алкоголь день знаний
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
Общество, 19.08.2020
Самым тяжеловесным оказался ребёнок почти в пять килограммов  
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 19.08.2020
Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
Общество, 19.08.2020
Осадков в столице Бурятии не ожидается
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»
Общество, 18.08.2020
В этом году театральная лаборатория посвящена бэби-театру
В Чите проведут велосоревнования в дисциплине ВМХ
В Чите проведут велосоревнования в дисциплине ВМХ
Общество, 18.08.2020
Они состоятся 22 августа около стадиона СибВО
В Иркутске раздадут миллион рублей на «добрые дела»
В Иркутске раздадут миллион рублей на «добрые дела»
Общество, 18.08.2020
Документы на ежегодный конкурс принимаются с 7 сентября
Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания
Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания
Общество, 18.08.2020
На реках Модонкуль, Джида и Цакирка превышены гигиенические нормативы
Форум «Армия» впервые состоится на территории 4 гарнизонов в Забайкалье
Форум «Армия» впервые состоится на территории 4 гарнизонов в Забайкалье
Общество, 18.08.2020
Будет показано около 100 единиц вооружения и военной техники
Байкальский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате
Байкальский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате
Общество, 18.08.2020
Заявки на участие поступили от кинематографистов 54 стран
В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
Общество, 18.08.2020
Танкисты ВВО соревновались в стрельбе по движущимся целям
В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
Общество, 18.08.2020
В посёлке Агинское прошло краевое первенство по шатару
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Общество, 18.08.2020
Она пройдёт в городе с 9 по 11 сентября
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
Общество, 18.08.2020
Они будут разделены благодаря строительству новой дороги
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
Общество, 18.08.2020
Профессиональный свет обошёлся области в 176,2 млн рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^