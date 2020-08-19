Исключение составляют предприятия общественного питания
1 сентября, в День знаний, в Улан-Удэ запретят розничную продажу алкоголя, об этом уже сегодня напомнили в администрации города.
Согласно республиканскому закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни Последнего звонка, Сурхарбана, Дня города, Международного дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября). В случае если День знаний приходится на выходной день - в следующий за Днём знаний рабочий день.
Исключение составляют предприятия общепита.
Размеры штрафов за нарушение порядка продажи алкогольной продукции составляют:
- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что учебный год в школах, видимо, всё же пройдёт в обычном, а не дистанционном формате. 1 сентября абсолютно точно проведут линейки для первоклассников.
1 сентября в Улан-Удэ запретят продажу алкоголя
Общество, Фото:
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