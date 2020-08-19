«Глазам радостно»: В Улан-Удэ преобразился подземный переход на ЛВРЗ

В Улан-Удэ граффитисты разрисовали подземный переход на ЛВРЗ. Видео из перехода опубликовано в паблике ves_ulan_ude.
Горожане остались в полном восторге от преображения объекта:
«Блин, как же я люблю эти произведения искусства в нашем городе! Реально! Произведения искусства! Жаль, что не всем это понятно, и такие шедевры тяжело появляются на наших стенах»
«Теперь самое главное, чтобы люди бережно отнеслись к этому всему»
«Красиво, а то страшно было ходить. Молодцы!!!»
«Молодцы! Очень здорово. Просьба руководству ЛВРЗ запустить их в душевые. Там похуже, чем был этот подземный переход»
«Красиво, хоть не страшно ходить будет»
«С большим уважением и благодарностью благодарю команду молодых людей, которые своим талантом преобразили подземный переход и создание хорошего настроения, когда идешь на работу или с работы. Супер молодцы»
«Классно, красочно. Глазам радостно»
Некоторые пользователи попросили талантливых ребят поработать в переходе под Богатырским мостом.
Граффитисты довольно часто радуют жителей Бурятии своими интересными и красочными работами. Так, недавно они преобразили старые нерабочие суда в посёлке Усть-Баргузин.
Ранее молодые улан-удэнские художники необычным способом поздравили улан-удэнцев с 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии «Комбат» советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой.