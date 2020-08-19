Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край

В Бурятии раскрыли миграционную ситуацию за полгода
С января по июнь из Бурятии уехали 6425 человек, прибыло же чуть меньше – 6402. Об этом сообщили в Бурятстате.
Наибольший отток населения отмечен в регионы Южного федерального округа, чаще всего жители Бурятии перебирались в Краснодарский край. Также по-прежнему популярны для переезда Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Если смотреть только Дальневосточный федеральный округ, то жители Бурятии переезжают чаще всего в Сахалинскую область, Камчатский край и Якутию. В то же время в Бурятию перебираются в основном жители Забайкальского и Хабаровского краёв.
- В границах республики прирост населения отмечен по Иволгинскому (944 человек), Тарбагатайскому (242) и Заиграевскому (235) районам, а также по городу Северобайкальск (144), - отмечают в Бурятстате.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила всего 7 %.
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