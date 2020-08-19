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Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край

Жители Бурятии чаще всего уезжают в тёплый Краснодарский край
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии раскрыли миграционную ситуацию за полгода

С января по июнь из Бурятии уехали 6425 человек, прибыло же чуть меньше – 6402. Об этом сообщили в Бурятстате.

Наибольший отток населения отмечен в регионы Южного федерального округа, чаще всего жители Бурятии перебирались в Краснодарский край. Также по-прежнему популярны для переезда Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Если смотреть только Дальневосточный федеральный округ, то жители Бурятии переезжают чаще всего в Сахалинскую область, Камчатский край и Якутию. В то же время в Бурятию перебираются в основном жители Забайкальского и Хабаровского краёв.

- В границах республики прирост населения отмечен по Иволгинскому (944 человек), Тарбагатайскому (242) и Заиграевскому (235) районам, а также по городу Северобайкальск (144), - отмечают в Бурятстате.

Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила всего 7 %.

миграция населения
 
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