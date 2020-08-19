Самым тяжеловесным оказался ребёнок почти в пять килограммов
За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ произошло 111 родов. На свет появились 57 мальчиков и 54 девочки.
Вес самого крупного малыша оказался 4840 граммов. Об этом сообщается на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», на позапрошлой неделе на свет в один день появилось три двойни.
В Улан-Удэ за неделю родилось мальчиков больше, чем девочек
Общество, Фото:
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