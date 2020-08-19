Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
26 августа в 10:00 в здании администрации Октябрьского района Улан-Удэ заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 1.
В приёме примут участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
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