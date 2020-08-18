В Иркутском драмтеатре устанавливают инновационное оборудование

Новое оборудование премиум-класса
В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова приступили к установке и настройке новейшего светового оборудования премиум-класса. Оно изготовлено одним из ведущих мировых производителей профессионального света – компанией «Elation Professional» (США), сообщили в пресс-службе драмтеатра.
Закупки и поставка производились в течение 2019 и 2020 годов. В общей сложности из областного бюджета на эти цели было направлено 176 млн рублей.
- На сегодняшний день оборудованы все пять софитов – это 55 приборов новейшей модификации, каждый из них весит 36 кг. Модернизированы линии управления, установлен новый пульт. Сейчас идут работы по его подключению. Раньше каждый прибор было необходимо править и фильтровать вручную каждый день на каждый спектакль. Сейчас эта система будет автоматизирована, – рассказал начальник электросветотехнической службы театра Алексей Раянов.
Работы будут вестись в театре в течение двух недель. Для этого в Иркутск прибыл представитель официального дистрибьютора «Elation Professional» в России – компании ООО «ЛПД Технолоджи» – Михаил Морозов, отвечающий за поставку и пусконаладочные работы. По его словам оборудование доставлено в иркутскую драму после 36-часового тестирования и может сразу участвовать в театральных постановках. Зрителям обещают более быструю смену композиции, более качественный подбор цветов, которые будут более яркими и выразительными. Кроме того, в театре появится голографическая сетка с серебряным покрытием, которая позволит проецировать изображение размером 4 на 6 метров. Таким образом, в спектакле могут участвовать виртуальные персонажи.
- Инновационные светодиодные чипы, которые стоят в этом оборудовании, обладают гарантией на 50 тысяч часов работы и пятилетней гарантией от завода-изготовителя, помогают экономить электричество и имеют очень большие возможности функциональной настройки, например, регулировка частоты обновления светодиода или цветовая коррекция светового потока от 6000 до 2700 кельвинов. Основной парк оборудования – более 100 единиц, общим весом 1,5-2 тонн, – пояснил Михаил Морозов.
Техническое переоснащение основной сцены театра проводилось в 1999 году после масштабной реконструкции здания. За последние годы в театре было полностью обновлено звуковое оборудование, система постановочного освещения и мультимедийная система. Теперь в иркутской драме установлено оборудование того же класса, что и в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Королевской опере (Лондон), а также в ведущих театрах Норвегии, Австрии и России.
В Иркутском драмтеатре устанавливают инновационное оборудование
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