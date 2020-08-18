Участвовали сотрудники и их семьи
С 28 июля по 14 августа в УФСИН по Бурятии прошли мероприятия, посвящённые празднованию 175-летия Русского географического общества. В том числе состоялся фотоконкурс «Самая красивая страна».
В конкурсе приняли участие сотрудники и члены их семей. Всего было представлено около 30 фотографий соответствующих номинациям: «Пейзаж», «Эти забавные животные», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон» и «Мир глазами детей». Лучшие среди них определила экспертная комиссия.
Фотоконкурс «Самая красивая страна» прошёл в УФСИН по Бурятии
Общество, Фото:
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