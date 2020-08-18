В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций

В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов



С 29 июля по 12 августа управление Роспотребнадзора по Бурятии провело «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.



Всего по телефону было оказано более 80 консультаций.



В 17,5% случаев люди интересовались требованиями к качеству и безопасности продукции. В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов. В 8,7% нуждались в информации об организациях, куда можно обратиться в случае покупки некачественного и потенциально опасного продукта. В 27,5 % звонков жители спрашивали о необходимости маркировки и правил реализации плодоовощной продукции.



- Всем обратившимся оказана необходимая консультационная помощь», - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

