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В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций

В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов

С 29 июля по 12 августа управление Роспотребнадзора по Бурятии провело «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Всего по телефону было оказано более 80 консультаций.

В 17,5% случаев люди интересовались требованиями к качеству и безопасности продукции. В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов. В 8,7% нуждались в информации об организациях, куда можно обратиться в случае покупки некачественного и потенциально опасного продукта. В 27,5 % звонков жители спрашивали о необходимости маркировки и правил реализации плодоовощной продукции.

- Всем обратившимся оказана необходимая консультационная помощь», - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
горячая линия Роспотребнадзор
 
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