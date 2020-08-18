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Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне

Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне
Общество, 
На площадке объекта побывал Герман Греф и врио губернатора Иркутской области

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф побывал на строительной площадке инфекционного отделения Тулунской городской больницы в Иркутской области, чтобы осмотреть ход работ и оценить готовность объекта к сдаче.

Строительство инфекционного отделения, пострадавшего от разрушительного наводнения, ведётся с весны этого года. Социально значимый и крайне необходимый городу объект возводится в сжатые сроки по современной модульной технологии в полном соответствии с международными и российскими требованиями к объектам медицинского назначения.

Здание почти полностью готово: смонтированы все 116 проектных модулей, получено необходимое медицинское оборудование в количестве 180 единиц, в том числе аппарат компьютерной томографии. В данный момент осуществляется подключение объекта к инженерным наружным сетям, ведётся благоустройство прилегающей территории.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
«С момента общенациональной трагедии в Тулуне прошел уже год, но мы продолжаем оказывать максимальную поддержку жителям города. Мы считаем, что одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона – высококвалифицированная медицинская помощь. Потому мы взяли на себя строительство самой современной больницы в городе. И строим её в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители Тулуна смогут проходить здесь лечение».

В ходе поездки в Тулун Герман Греф также встретился с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Натальей Ледяевой.

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:
«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнёр, Сбербанк, сделал практически невозможное. Всего за несколько месяцев в Тулуне создан новый инфекционный корпус с самым современным оборудованием. Эта больница станет подарком не только для Тулуна, но и для всей области, так как технологии телемедицины, применяемые здесь, значительно расширят масштабы маршрутизации пациентов. И я говорю слова благодарности Герману Оскаровичу и его команде за то, что поддержали город, пострадавший от наводнения, таким важным строительством. Наша задача теперь — сделать всё необходимое по обучению персонала будущей больницы для дальнейшей качественной эксплуатации оборудования и качественного лечения людей».

Наталья Ледяева, и. о. министра здравоохранения Иркутской области:
«Объект уникален не только для Тулуна — он уникален для всей области. Подобных объектов — с такой технологией строительства, таким подходом к организации лечебного процесса и уровню оборудования — сегодня в Приангарье точно нет. Это будет самое современное и самое новейшее инфекционное отделение в регионе. Штатное расписание для этой больницы мы уже создали, ведётся работа по утверждению кандидатуры заведующего отделением».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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