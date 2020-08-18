В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения

Двух человек спасли с помощью альпинистского снаряжения
Первые пожарно-тактические учения прошли в новом ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, сообщает пресс-служба областного правительства.
По легенде, возгорание произошло в серверном помещении здания, существовала угроза распространения по кабинетам второго этажа. К месту условного пожара были стянуты все оперативные службы города.
Со второго этажа ледового дворца, с помощью альпинистского снаряжения были спасены двое «пострадавших». Эвакуацией занимались сотрудники отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области. Были задействованы пять человек личного состава, одна единица техники, два комплекта альпинистского снаряжения и два комплекта дыхательных аппаратов.
- Личный состав аварийно-спасательной службы Иркутской области прибыл на объект спустя 17-ть минут после получения сигнала. По моей оценке, сотрудники отработали слаженно, оперативно и профессионально выполнив свои обязанности по спасению людей, - подчеркнул заместитель начальника отряда экстренного реагирования по поисково-спасательным работам ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Тимофей Развозжаев.
Кроме того, в учениях приняли участие врачи скорой помощи, медицины катастроф, а также 63 человека и 16 единиц техники ГУ МЧС по Иркутской области. Специалисты в газодымозащитных костюмах проверяли помещения ледового дворца, занимались эвакуацией людей и непосредственно тушением условного пожара.
- Во время таких учений личный состав отрабатывает навыки и изучает объект не на бумаге, а пешком. Здесь очень сложные архитектурные решения, поэтому нам было важно посмотреть и оценить стадион не только снаружи, но и внутри. А так же отработать и показать способы и правила проведения спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей, - отметил врио начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
- Ледовый дворец «Байкал» - уникальный объект, где заполняемость зрителями - 6 тысяч человек, поэтому спасатели должны быть во всеоружии. Такие учения у нас далеко не последние. Они будут проводиться регулярно, чтобы сотрудники МЧС и пожарно-спасательной службы узнали объект и в экстренной ситуации хорошо ориентировались и смогли вовремя предпринять все необходимые действия, - добавил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
Здание ледового дворца «Байкал» I степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1 - спортивные сооружения с трибунами в закрытых помещениях. Каркас здания комбинированный: металл, железобетон, деревянные арки. Крыша выполнена с применением конструкции из клееных деревянных арок и полиуретановых элементов.
Ледовый дворец должен открыться в скором времени.
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения
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