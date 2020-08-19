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В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду

В Улан-Удэ сегодня обещают тёплую погоду
Общество,  Фото:pixabay.com
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью +8+13, по северо-востоку и юго-западу до +2+7 тепла, местами по Баунтовскому району 0,-2, заморозки, днём +24+29, по побережью Байкала и крайнему северу местами +18+23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +10+12, днём +26+28.
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