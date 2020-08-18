В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Профессиональный свет обошёлся области в 176,2 млн рублей



Инновационное световое оборудование премиум-класса устанавливают в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова. Оно изготовлено одним из ведущих мировых производителей профессионального света. На его приобретение из областного бюджета было направлено 176,2 млн рублей. На эти средства было приобретено более ста приборов. Для их монтажа потребовалось проложить новые линии кабелей, заменить световой пульт. Сейчас основная часть техники установлена, идёт её подключение в единую систему.



- На сегодняшний день оборудованы все пять софитов. На них размещено 55 приборов новейшей модификации, каждый из них весит 36 кг. Сейчас идут работы по его подключению. Раньше каждый световой прибор было необходимо настраивать вручную каждый день на каждый спектакль, устанавливать светофильтры, дающие определённый цвет. Благодаря новому пульту и современным приборам делать это не потребуется, система будет автоматизированной, – рассказал начальник электросветотехнической службы театра Алексей Раянов.



Зрителям обещают быструю смену композиции, более качественный подбор цветов, которые будут более яркими и выразительными. Кроме того, у театра появится возможность вводить в спектакли виртуальных персонажей, использовать зрелищные 3D-эффекты. Для этого приобрели голографическое оборудование и проекционную сетку с серебряным покрытием, на которую будут проецировать изображение размером 4 на 6 метров.



- Зрители увидят значительную разницу уже на первых постановках, где будет работать новое оборудование. Инновационные светодиодные чипы, которые в нём установлены, имеют очень большие возможности функциональной настройки. Каждый прибор имеет 16 позиций установки, в любом положении может поворачиваться на 180 градусов. Это оборудование того же класса, что и в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Королевской опере (Лондон), а также в ведущих театрах Норвегии, Австрии и России, – пояснил руководитель компании-подрядчика Михаил Морозов.



- Любой спектакль – это прежде всего картинка, значительная часть работы на сцене делается светом. Новое оборудование даёт массу возможностей. Для того, чтобы ими пользоваться, мы отправим специалиста на обучение в Санкт-Петербург. Первым спектаклем, который будет сделан с применением голографических эффектов, станут «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы хотим, чтобы в нём чёрт летал, чтобы был полёт за черевичками. 3D-эффекты станут изюминкой в детских новогодних сказках, – сказал директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



Старое световое оборудование демонтировали. Оно было установлено в 1999 году и отслужило 20 лет. За последние годы в театре было полностью обновлено звуковое оборудование, система постановочного освещения и мультимедийная система. Два года назад состоялся капитальный ремонт помещений. Общая сумма, направленная за эти годы на обновление театра, составила около 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

