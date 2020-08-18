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Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»

Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Общество,  Фото:pixabay.com
Она пройдёт в городе с 9 по 11 сентября

Выставку лесопромышленной отрасли «SibWoodExpo» планируется провести в Братске с 9 по 11 сентября. Основные разделы выставки — «Оборудование и технологии для лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами», «Оборудование и техника для лесозаготовки и деревообработки», «Лесовосстановление», «Переработка древесных отходов и другие». Как и в прошлом году, выставка пройдёт в ТКЦ «Братск-АРТ».

Работа по формированию состава участников идёт полным ходом. Как заявили на заседании оргкомитета 17 августа, заявки на участие в крупном международном мероприятии подали уже более 30 представителей Иркутской области, других регионов России и зарубежных стран. В том числе, компаний Германии, Швеции, Эстонии, которые имеют свои представительства в России. Те из них, кто не сможет приехать в этом году из-за ситуации в мире с коронавирусом, направили в оргкомитет официальные письма с просьбой заранее включить их в программу 2021 года.

Напомним, что Братск впервые принял выставку леса в сентябре 2019 года. До этого аналогичные выставки проводились в Иркутске. Выставка собрала более 50 участников со многих регионов России, а также из Австрии, Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Китая.

Активно готовится к «SibWoodExpo» Братский государственный университет. Вуз запланировал проведение научно-практической конференции (в заочной форме), тематические круглые столы.

Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, для предприятий города это станет лучшей возможностью получить доступ к современным технологиям деревообработки, лесозаготовки и лесовосстановления. Ожидается приезд крупной делегации производителей оборудования для лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий, которые представят свои экспозиции. Кроме этого, на выставке будут работать круглые столы и тематические семинары.

Возрастное ограничение 6+
выставка Иркутская область лесопромышленный комплекс Братск
 
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