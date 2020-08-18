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В Бурятии раскрыли, где будет большой урожай ореха

В Бурятии раскрыли, где будет большой урожай ореха
Общество, 
Категорически запрещено добывать шишку околотом

В Бурятии скоро стартует сезон заготовки кедрового ореха. В этом году высокий объём заготовки кедра возможен в Буйском, Бичурском, Хоринском, Гусиноозёрском, Джидинском, Закаменском, Баргузинском лесничествах. Неплохой объём возможен в Мухоршибирском, Прибайкальском, Байкальском и Курумканском лесничествах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Об основных правилах заготовки рассказал главный лесничий Гусиноозёрского лесничества Александр Пахомов.

- Как правило, кедровый орех поспевает с середины августа. Сентябрь – оптимальное время для его сбора. При ранней заготовке можно сбить семенные шишки. На одной ветке присутствуют шишки текущего года и завязи. Это шишечки, которые будут поспевать в течение года-двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Сейчас орех ещё зеленый, и собирать его несозревший – это причинять вред деревьям. Дерево может заболеть или даже погибнуть – рассказывает Александр Пахомов.

Основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.

Допускается съём созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками. При добыче шишки околотом дерево серьёзно повреждается - в результате отмирает кора. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть в течение 4-5 лет.
кедровый орех
 
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