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В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта

В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
Общество,  Фото:пресс-служба упрдор «Забайкалье»
Они будут разделены благодаря строительству новой дороги

В Забайкальском крае ведётся работа по проектированию новой федеральной дороги к грузовому терминалу в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) в посёлке Забайкальск.

- Сейчас проектной организацией собраны исходные данные, касающиеся земельных участков, разрабатываются решения по строительству данного проезда в том числе и с точки зрения безопасности дорожного движения. Строительство планируется начать в 2022, а завершить в 2023 году, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Он отметил, что строительство новой дороги позволит разделить потоки пассажирского и грузового транспорта, следующие в Китай, а также повысить пропускную способность участка дороги. По ней будет разрешено движение только для большегрузных автомобилей.

Протяжённость нового четырёхполосного участка трассы составит два километра, на котором будет располагаться накопитель для грузовых транспортных средств, площадка для весового контроля и кольцевая развязка для выполнения разворота транспортных средств, а также на въезде в МАПП будет установлено информационное табло.

Работы по проектированию должны быть выполнены к середине ноября 2021 года, сообщает пресс-служба минстроя Забайкалья.
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