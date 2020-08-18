Власти Улан-Удэ успокаивают горожан
На 12 часов 18 августа уровень реки Селенга составил 179 см. За сутки он стал ниже на три сантиметра, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять не менее 230 см.
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В Уде вода в течение двух суток сохраняется на отметке 120 см. ⠀
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- В настоящий момент угроза подтопления для близлежащих к рекам СНТ и ДНТ отсутствует. Тем не менее все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, - отметил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.⠀
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Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 августа в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».
В случае паводка в Улан-Удэ может затопить более пяти тысяч дворов, подсчитали ранее специалисты.
Селенга в Улан-Удэ пошла на убыль
Общество, Фото:
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