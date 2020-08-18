 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

Селенга в Улан-Удэ пошла на убыль

Селенга в Улан-Удэ пошла на убыль
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Власти Улан-Удэ успокаивают горожан

На 12 часов 18 августа уровень реки Селенга составил 179 см. За сутки он стал ниже на три сантиметра, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять не менее 230 см.

В Уде вода в течение двух суток сохраняется на отметке 120 см. ⠀

- В настоящий момент угроза подтопления для близлежащих к рекам СНТ и ДНТ отсутствует. Тем не менее все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, - отметил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 августа в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».

В случае паводка в Улан-Удэ может затопить более пяти тысяч дворов, подсчитали ранее специалисты.


Селенга уровень воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцам предложили за свой счёт снести пятиэтажку
Улан-удэнцам предложили за свой счёт снести пятиэтажку
Общество, 18.08.2020
Дом, где совсем недавно был капремонт, неожиданно для жильцов признан аварийным
Сбитую в Бурятии сову подобрали и выхаживают
Сбитую в Бурятии сову подобрали и выхаживают
Общество, 18.08.2020
Есть вероятность, что птицу вернут в природную среду
В Бурятии сняли клип о службе в армии
В Бурятии сняли клип о службе в армии
Общество, 18.08.2020
Съёмочная группа побывала на настоящих учениях и прошла полосу препятствий
Улан-удэнцев испугала очередная повешенная кукла
Улан-удэнцев испугала очередная повешенная кукла
Общество, 18.08.2020
Кукла висит в лесу на Спиртзаводском тракте
В Бурятии ударят заморозки
В Бурятии ударят заморозки
Общество, 18.08.2020
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В Бурятии на Байкале баклан устроил слежку за лесниками
В Бурятии на Байкале баклан устроил слежку за лесниками
Общество, 18.08.2020
Баклан прошёл с убирающимися лесниками несколько километров
В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов
В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов
Общество, 18.08.2020
Водители 97-го маршрута не хотят работать с новым начальством, устроив сегодня специальную акцию
В Бурятии ГИБДД получила курвиметры
В Бурятии ГИБДД получила курвиметры
Общество, 18.08.2020
В текущем году в Госавтоинспекцию Бурятии поступили 58 технических средств измерения
В Бурятии привели в порядок посадочные платформы в Мантурихе
В Бурятии привели в порядок посадочные платформы в Мантурихе
Общество, 18.08.2020
Прокуратура выявила несоответствие требованиям
В Улан-Удэ прибыл первый подержанный трамвай из Москвы
В Улан-Удэ прибыл первый подержанный трамвай из Москвы
Общество, 18.08.2020
Москва отдаст Улан-Удэ 10 своих трамваев не первой свежести
В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
В Улан-Удэ волонтёры наткнулись на необычную находку
Общество, 18.08.2020
Любопытным наблюдением поделился Чингис Болотов
Власти Улан-Удэ пообещали осветить 81 улицу
Власти Улан-Удэ пообещали осветить 81 улицу
Общество, 18.08.2020
Работы запланированы во всех районах города
Прощание с Сергеем Замбаловым состоится в среду
Общество, 18.08.2020
Для безопасности присутствующих будут соблюдены меры предосторожности
Два города Бурятии выиграли виртуальные концертные залы
Два города Бурятии выиграли виртуальные концертные залы
Общество, 18.08.2020
Конкурсный отбор проводило министерство культуры России

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^