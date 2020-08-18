Сбитую в Бурятии сову подобрали и выхаживают

Есть вероятность, что птицу вернут в природную среду
Иркутская зоогалерея приютила сбитую в Бурятии сову. Птицу нашли на трассе недалеко от села Выдрино Кабанского района Бурятии. Люди, ехавшую из Улан-Удэ в Иркутск, подобрали сбитую бородатую неясыть.
Сову осмотрел врач и пришёл к выводу, что никакие операции не нужны, кости целы.
- Ну а с остальным, скорее всего, получится справиться, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.
Сегодня в зоогалерее сообщили, что сова пришла в себя и начала активно отъедаться.
- Достаточно было насильно покормить всего пару раз, чтобы она поняла, что это ей же на пользу и начала самостоятельно принимать пищу. Теперь успеваем только подносить новые порции, - шутят в зоогалерее.
По их словам, шансы на возврат в природу очень хорошие.
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