Сбитую в Бурятии сову подобрали и выхаживают

- Ну а с остальным, скорее всего, получится справиться, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.











Иркутская зоогалерея приютила сбитую в Бурятии сову. Птицу нашли на трассе недалеко от села Выдрино Кабанского района Бурятии. Люди, ехавшую из Улан-Удэ в Иркутск, подобрали сбитую бородатую неясыть.Сову осмотрел врач и пришёл к выводу, что никакие операции не нужны, кости целы.Сегодня в зоогалерее сообщили, что сова пришла в себя и начала активно отъедаться.- Достаточно было насильно покормить всего пару раз, чтобы она поняла, что это ей же на пользу и начала самостоятельно принимать пищу. Теперь успеваем только подносить новые порции, - шутят в зоогалерее.По их словам, шансы на возврат в природу очень хорошие.