 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

Форум «Армия» впервые состоится на территории 4 гарнизонов в Забайкалье

Форум «Армия» впервые состоится на территории 4 гарнизонов в Забайкалье
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Будет показано около 100 единиц вооружения и военной техники

В Забайкальском крае на территории четырёх гарнизонов Восточного военного округа с 27 по 29 августа текущего года состоится военно-технический форум «Армия-2020».

Площадки международного форума будут развёрнуты в парке Победы и в Доме офицеров Читы, в посёлке Домна, на территории зенитно-ракетного соединения, а также на центральной площади посёлка Горный. Впервые форум состоится в городе Борзя на территории мотострелкового соединения ВВО.

В рамках мероприятий состоится показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе не так давно поступивших в войска. Так, впервые на площадке форума в Чите будут представлены новейшая аппаратная П-230Т на базе автомобиля «Тигр», войсковая станция комплексной очистки воды «Гигиена», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», а также новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». На площадке авиационной техники посетители форума смогут увидеть вертолеты МИ-8 АМТШ, МИ-24, а также беспилотники «Орлан-10». Всего в период форума, будет выставлено порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Помимо этого, в рамках форума будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники «Кулибин-2020», центра юношеского технического творчества, школы моделизма, с показом изобретений юных техников.

Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Возрастное ограничение 0+
форум армия военная техника ВВО Забайкальский край выставка Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Байкальский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате
Байкальский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате
Общество, 18.08.2020
Заявки на участие поступили от кинематографистов 54 стран
В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
Общество, 18.08.2020
Танкисты ВВО соревновались в стрельбе по движущимся целям
В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
Общество, 18.08.2020
В посёлке Агинское прошло краевое первенство по шатару
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Общество, 18.08.2020
Она пройдёт в городе с 9 по 11 сентября
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
Общество, 18.08.2020
Они будут разделены благодаря строительству новой дороги
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
Общество, 18.08.2020
Профессиональный свет обошёлся области в 176,2 млн рублей
В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты
В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты
Общество, 18.08.2020
Постановлением правительства РФ в дополнительный перечень добавлены 42 авиарейса из Дальнего Востока
Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне
Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне
Общество, 18.08.2020
На площадке объекта побывал Герман Греф и врио губернатора Иркутской области
В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций
В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций
Общество, 18.08.2020
В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов
20 туристов из Москвы приехали жить в бурятское село
20 туристов из Москвы приехали жить в бурятское село
Общество, 18.08.2020
В Бурятии стартовала программа по обмену туристами
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения
Общество, 18.08.2020
Двух человек спасли с помощью альпинистского снаряжения
«Благословите бегать с вами»: Бурятский митрополит показал грибной улов
«Благословите бегать с вами»: Бурятский митрополит показал грибной улов
Общество, 18.08.2020
Митрополит Савватий собрал несколько корзинок грибов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^