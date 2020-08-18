Будет показано около 100 единиц вооружения и военной техники
В Забайкальском крае на территории четырёх гарнизонов Восточного военного округа с 27 по 29 августа текущего года состоится военно-технический форум «Армия-2020».
Площадки международного форума будут развёрнуты в парке Победы и в Доме офицеров Читы, в посёлке Домна, на территории зенитно-ракетного соединения, а также на центральной площади посёлка Горный. Впервые форум состоится в городе Борзя на территории мотострелкового соединения ВВО.
В рамках мероприятий состоится показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе не так давно поступивших в войска. Так, впервые на площадке форума в Чите будут представлены новейшая аппаратная П-230Т на базе автомобиля «Тигр», войсковая станция комплексной очистки воды «Гигиена», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», а также новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». На площадке авиационной техники посетители форума смогут увидеть вертолеты МИ-8 АМТШ, МИ-24, а также беспилотники «Орлан-10». Всего в период форума, будет выставлено порядка 100 единиц вооружения и военной техники.
Помимо этого, в рамках форума будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники «Кулибин-2020», центра юношеского технического творчества, школы моделизма, с показом изобретений юных техников.
Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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Форум «Армия» впервые состоится на территории 4 гарнизонов в Забайкалье
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