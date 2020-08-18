Байкальский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате

Заявки на участие поступили от кинематографистов 54 стран



В Иркутской области Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» пройдёт в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы мероприятия в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук.



Показ фильмов состоится на базе одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Tvzavr. Ленты конкурсной и внеконкурсной программ 19 кинофестиваля «Человек и Природа» будут транслировать с 24 по 28 сентября в пяти виртуальных залах. В кинозале «Байкал» будут показывать фильмы конкурсной программы, в кинозале «Ангара» – фильмы внеконкурсной программы. В зале «Баргузин» пройдут онлайн-трансляции церемоний открытия и закрытия фестиваля, там же будет работать киношкола, в рамках которой состоятся мастер-классы и творческие встречи с челнами жюри и гостями фестиваля. Кинозал «Ольхон» предназначен для демонстрации картин-призёров и обладателей гран-при фестивалей прошлых лет. В кинозале «Иркутск» можно будет познакомиться с лучшими фильмами иркутских кинематографистов, а также с работами из архивов Восточно-Сибирской студии кинохроники.



В программе кинофестиваля 35 документальных, научно-популярных, игровых и анимационных картин. 25 из них – участники конкурсной программы, 10 фильмов вошли во внеконкурсную программу.



Традиционно, в рамках фестиваля пройдут: киношкола, круглый стол и питчинг – отбор идей будущих фильмов, победители которого получат средства на проведение съёмок. Членами экспертного жюри станут деятели кино и культуры из России, Македонии и Финляндии. Председателем жюри фестиваля в этом году стала руководитель киноцентра Пирканмаа, кинотеатра Arthouse Cinema Niagara, председатель совета директоров и член отборочной комиссии международного кинофестиваля в Тампере (Финляндия) Лийна Харконен.



- Кинофестиваль «Человек и природа» является важным событием для режиссёров всего мира, которые снимают фильмы на темы природы и экологии. В этом году заявки на участие поступили от кинематографистов 54 стран. Это Россия, Германия, Италия, Испания, Индия, Франция, а также ЮАР, Бразилия и другие. Учитывая это, мы просто не смогли отменить фестиваль. Мы создали возможность присоединиться к просмотрам и участию в мероприятиях зрителям всей России, – рассказал Руслан Дячук.



В России уже существует опыт проведения масштабных онлайн-кинособытий. В таком формате прошли международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», российский фестиваль короткометражного кино «Короче» и другие, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

