В Улан-Удэ стартовала «Территория РОСТа. Год пятый»

Общество, Фото: Александра Данилова

В этом году театральная лаборатория посвящена бэби-театру



17 августа в русском драматическом театре имени Н.А.Бестужева в Улан-Удэ стартовала творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый».



«Территория РОСТа» – творческая лаборатория, придуманная в 2016 году художественным руководителем Сергеем Левицким. Она направлена на знакомство артистов с разными театральными формами работы с детьми, с современными пьесами для подростков, на пополнение репертуара Малой сцены новыми спектаклями. В течение пяти лет, что реализуется этот проект, в Улан-Удэ приезжали известные детские писатели, драматурги, театральные критики, молодые режиссёры, которые работали не только с артистами, но и с самими детьми и подростками, учили их писать пьесы, смотреть и обсуждать спектакли. «Территория РОСТа» – это важный для театра творческий этап, когда вся работа коллектива направлена на то, чтобы сделать театр интересным для юной аудитории.



В этом году лаборатория посвящена бэби-театру, особенность которого в том, что зрителями становятся дети от 0 до 3-4 лет, которые в силу возраста не могут посещать постановки большой формы. Не так давно в Улан-Удэ прилетел Алмаз Садриев – режиссёр драматического и современного театра, драматург, актёр, член европейской ассоциации театров для самых маленьких «Small size», основатель первого в Татарстане бэби-театра «Small Art», постоянный участник творческих лабораторий, посвящённых бэби-театру и фестивалей, один из ведущих режиссеров бэби-спектаклей в России. Совместно с пластографом Евгением Якимовым, композитором Олегом Гудачевым и художником Павлой Петрушовой они создадут первый бэби-спектакль в Русском драмтеатре – «Микрохи» (0+). Он будет поставлен по принципам международного формата бэби-театра, сейчас невероятно актуального и востребованного во всём мире.



17 августа в Бурятию прибыли создательницы санкт-петербургского бэби-театра «Пуговица» – режиссёр, театральный педагог, психолог Ирина Амосова и режиссёр, актриса Ольга Боброва. Они проведут для артистов мастер-класс и научат их взаимодействовать с самыми маленькими зрителями. Результатом их работы должны стать два эскиза в формате бэби-театра для малышей от 6 месяцев до 3 лет.



- Наша лаборатория всегда была посвящена детской и подростковой аудитории. На этот раз мы решили обратиться к самым маленьким зрителям, так как подобного опыта – создания спектаклей для детей от 0 до 3 лет – в нашем театре ещё не было. Это самый нежный, самый прекрасный возраст для человека, когда он ежесекундно открывает для себя мир, и в этом мире есть театр. И хотелось бы, чтобы эта коммуникация с театром начиналась с самого рождения, – поприветствовал участников лаборатории худрук Сергей Левицкий.



Идейным вдохновителем пятой «Территории РОСТа» стала заведующая литературно-драматургической частью Лилия Маркина.



- В чём особенность бэби-спектаклей? Это уникальная аудитория. Это малыши, которым не усидеть целый час на кресле в амфитеатре в отрыве от происходящего. Это маленькие исследователи, которым в этом возрасте всё интересно, для которых нет границ, и они хотят всё на свете попробовать самостоятельно! Не созерцать, а творить! Именно этим обусловлен особый формат бэби-сцена. Спектакли камерные. Там максимум 50 мест для детей и родителей, нет подъёма сцены, всё должно быть на уровне глаз ребёнка, который сидит на подушке. В самом спектакле минимум конфликтов. Бэби-спектакль рождается в процессе работы актёров, режиссёров и зрителей. Зритель здесь полноправный участник происходящего: актёры предлагают пощупать реквизит, выполнить какие-то несложные действия, пообщаться. Для артистов – это хороший опыт погрузиться в незнакомый для них жанр. При кажущейся лёгкости работы с бэби-театром есть свои нюансы и сложности. Думаю, что нас ждёт очень интересный период, – говорит заведующая литературно-драматургической частью Лилия Маркина.



«Территория РОСТа. Год пятый» пройдёт с 17 по 25 августа. Показы эскизов от режиссёров бэби-театра «Пуговица» состоятся в последний день работы творческой лаборатории, а премьера спектакля «Микрохи» – 2 сентября. В соответствии с запретом на проведение массовых мероприятий, итоги проекта подведут в закрытом режиме без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба русского драматического театра.

