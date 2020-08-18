В Бурятии ударят заморозки

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



На севере Бурятии ожидаются заморозки, о чём сообщается в прогнозе синоптиков на ближайшие три дня.



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8, +13, по северо-востоку и юго-западу до +2, +7, местами по Баунтовскому району 0,-2, заморозки, днём +24, +29, по побережью Байкала и крайнему северу местами +18, +23.



В Улан-Удэ завтра, 19 августа, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +26, +28.



20 августа по республике ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +10, +15, местами +2, +7, днём +25, +30, местами +19, +24.



21 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на западный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11, +16, местами +4, +9, днём +23, +28, местами +17, +22.

