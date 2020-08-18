В Бурятии на Байкале баклан устроил слежку за лесниками

К лесникам присоединились жители и администрация посёлка Усть-Баргузин, и даже местный житель озера - баклан.







- В этом году мусора меньше, чем в прошлом. Судя по всему, туристы стали более осознанно относиться к окружающей среде, что не может не радовать. Ведь только от нас зависит то, как будет выглядеть это место завтра, через год и десятилетия, - поделился инженер по лесопользованию Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.



























В Бурятии сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза провели акцию по очистке прибрежной зоны Байкала от мусора, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Путь участников акции начался в местности «Солдатский», а закончился только через четыре километра. Лесники рассказали, что птица не только подпускала близко к себе участников акции, но и прошла вместе с ними весь путь.- Птица здоровая, шла за нами и контролировала процесс, - шутят сотрудники лесхоза.Совместными усилиями участники акции собрали более 40 мешков мусора. Весь мусор – отходы от туристов, которые отдыхают на священном озере.