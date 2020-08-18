В текущем году в Госавтоинспекцию Бурятии поступили 58 технических средств измерения
50 приборов предназначены для контроля за эксплуатацией транспортных средств: это штангенциркули, приборы для проверки пневматического тормозного привода, преобразователи измерительного угла поворота, измерители дымности отработавших газов.
Также поступили восемь приборов для контроля строительства, эксплуатации и содержания автомобильных дорог. Это курвиметр дорожный (прибор для измерения длины извилистых линий), измеритель коэффициента сцепления, прибор для измерения освещенности дорожного покрытия ТКА (Люксметр).
В Бурятии ГИБДД получила курвиметры
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