В Бурятии наградили лучший танковый экипаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Танкисты ВВО соревновались в стрельбе по движущимся целям



Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, провели контрольные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям.



В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачёт на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам. В ходе практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до 2 километров.



Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб командование объединения ВВО отобрало лучший экипаж и наградило переходящим кубком и почётными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» прапорщика Бато Цыдыпова.



Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

