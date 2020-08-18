Танкисты ВВО соревновались в стрельбе по движущимся целям
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, провели контрольные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям.
В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачёт на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам. В ходе практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до 2 километров.
Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб командование объединения ВВО отобрало лучший экипаж и наградило переходящим кубком и почётными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» прапорщика Бато Цыдыпова.
Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
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