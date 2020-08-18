 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

В Бурятии наградили лучший танковый экипаж

В Бурятии наградили лучший танковый экипаж
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Танкисты ВВО соревновались в стрельбе по движущимся целям

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, провели контрольные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям.

В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачёт на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам. В ходе практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до 2 километров.

Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб командование объединения ВВО отобрало лучший экипаж и наградило переходящим кубком и почётными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» прапорщика Бато Цыдыпова.

Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия военнослужащие ВВО танк военные учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
В Забайкалье выявили лучших спортсменов по бурятским шахматам
Общество, 18.08.2020
В посёлке Агинское прошло краевое первенство по шатару
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Братск снова примет выставку леса «SibWoodExpo»
Общество, 18.08.2020
Она пройдёт в городе с 9 по 11 сентября
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
В МАПП Забайкальска разделят потоки пассажирского и грузового транспорта
Общество, 18.08.2020
Они будут разделены благодаря строительству новой дороги
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
В Иркутском театре устанавливают инновационные премиум-софиты
Общество, 18.08.2020
Профессиональный свет обошёлся области в 176,2 млн рублей
В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты
В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты
Общество, 18.08.2020
Постановлением правительства РФ в дополнительный перечень добавлены 42 авиарейса из Дальнего Востока
Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне
Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне
Общество, 18.08.2020
На площадке объекта побывал Герман Греф и врио губернатора Иркутской области
В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций
В Бурятии Роспотребнадзор дал по телефону более 80 консультаций
Общество, 18.08.2020
В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов
20 туристов из Москвы приехали жить в бурятское село
20 туристов из Москвы приехали жить в бурятское село
Общество, 18.08.2020
В Бурятии стартовала программа по обмену туристами
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» прошли первые пожарные учения
Общество, 18.08.2020
Двух человек спасли с помощью альпинистского снаряжения
«Благословите бегать с вами»: Бурятский митрополит показал грибной улов
«Благословите бегать с вами»: Бурятский митрополит показал грибной улов
Общество, 18.08.2020
Митрополит Савватий собрал несколько корзинок грибов
Иркутский зоосад приглашает вычёсывать шерсть у коз и кроликов
Иркутский зоосад приглашает вычёсывать шерсть у коз и кроликов
Общество, 18.08.2020
Волонтёрами могут стать все желающие старше 16 лет
«Приятно, что чтим культуру»: В Бурятии сняли клип на скалах
«Приятно, что чтим культуру»: В Бурятии сняли клип на скалах
Общество, 18.08.2020
Юные артистки в клипе танцуют в национальных бурятских нарядах

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^