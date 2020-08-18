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В Кабанском районе Бурятии отремонтируют участковую больницу

В Кабанском районе Бурятии отремонтируют участковую больницу
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Она расположена в посёлке Выдрино

Участковая больница в посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии будет реконструирована. Уже составлена смета на проведение капитального ремонта зданий на сумму 38,5 млн рублей.

18 августа Выдрино посетили заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

- Посетили Выдринскую больницу. Ремонт планируется в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Смета составлена. Помимо ремонта, также необходимо оснастить больницу квалифицированными кадрами. На сегодняшний день требуется врач-терапевт, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог и два фельдшера отделения скорой медицинской помощи. Будем работать в данном направлении, – рассказала глава минздрава республики.

В состав Выдринской участковой больницы входят лечебный и хозяйственный корпусы, гараж и ФАП в посёлке Танхой. Коллектив возглавляет главный врач Олег Сутурин. Под его руководством работает 69 медицинских работников.

- Очень хороший доктор, единственный и замечательный наш Олег Георгиевич! И медсёстры хорошие в больнице. Душевные. Пришла с капельницы, не успела пообедать. Мне всё принесли в палату, обед погрели. Сама я с четвёртым инфарктом по счёту, сорвался сердечный ритм. Привезли сюда. В больнице всё хорошо, только не хватает ремонта. Очень ждём, когда больница преобразится, – поделилась своими впечатлениями Тамара Петровна Николушкина, пациент Выдринской участковой больницы.

Также в Кабанском районе построили пятый по счёту фельдшерско-акушерский пункт в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Сейчас в ФАПе в посёлке Береговая завершается благоустройство территории, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
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