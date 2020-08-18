В Бурятии привели в порядок посадочные платформы в Мантурихе

Прокуратура выявила несоответствие требованиям



Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ на ОАО «РЖД» возложена обязанность привести посадочные платформы остановочного пункта «Мантуриха» в соответствие с требованиями действующего законодательства. Иск подал Бурятский транспортный прокурор.



- В настоящее время ответчик решение суда исполнил, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



После прокурорского вмешательства платформы приведены в соответствие с требованиями к высоте и расстоянию до железнодорожного пути, а также оснащены навесами для пассажиров.

